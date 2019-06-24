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Интер хочет подписать контракт с Дани Алвесом – Конте лично заинтересован в переходе бразильца

21:16 28 Читати українською
Интер хочет подписать контракт с Дани Алвесом – Конте лично заинтересован в переходе бразильца
Дани Алвес / фото из соцсетей

Бразильский защитник Дани Алвес, который накануне объявил об уходе из ПСЖ, намерен остаться в Европе.

Миланский Интер готов предложить футболисту контракт, сообщает France Football.

Барселона не рассматривает возможность возвращения в команду Дани Алвеса

По информации издания, новоиспеченный наставник "нерадзурри" Антонио Конте считает, что бразилец идеально подходит для схемы 3-5-2.

Напомним, что Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ в воскресенье, 23 июня. На Парк де Пренс он провел 2 сезона, выиграв с командой 6 трофеев.

Дани Алвес: В ПСЖ мы не достигли результатов, мне нужна команда, которая действительно может конкурировать

По слухам, составить борьбу Интеру за право подписать контракт с Алвесом готовы дортмундская Боруссия и Манчестер Сити.

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Италия Дани Алвес Дани Алвес Интер Интер
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