Дані Алвес: У ПСЖ ми не досягли результатів, мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати

Захисник ПСЖ Дані Алвес розповів про своє майбутнє.

"Зараз я зосереджений на виступі за збірну Бразилії на Копа Амеріка. Після турніру прийму рішення щодо свого майбутнього. Воно буде залежати від пропозицій, які я отримаю.

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Мені подобається в ПСЖ, але в спортивному плані ми не досягли очікуваних результатів. Мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати.

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Барселона – це мій дім. Я завжди це говорив і більше нічого не скажу. Мені подобається цей клуб. Люблю всіх людей в Барселоні, всіх, хто є частиною команди", – цитує Дані Алвеса Sport.es.