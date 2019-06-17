Дані Алвес: У ПСЖ ми не досягли результатів, мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати

Франція — 00:35 840
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ПСЖ готовий продати Неймара, – L’Equipe
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Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в ПрімеруІспанія — 16 черв 1156
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Супряга підтвердив, що у наступному сезоні виступатиме за СК Дніпро-1Україна — 16 черв 2558
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Альбасете – Мальорка: Зозуля залишається без Прімери – українець ледь не став героєм і наближається до відходуІспанія — 16 черв 6411
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Фенербахче та Шальке не можуть зійтися в ціні за КоноплянкуТуреччина — 16 черв 1377