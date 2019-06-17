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Дані Алвес: У ПСЖ ми не досягли результатів, мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати

06:00 335 Читать на русском
Дані Алвес: У ПСЖ ми не досягли результатів, мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати
Дані Алвес / ПСЖ

Захисник ПСЖ Дані Алвес розповів про своє майбутнє.

"Зараз я зосереджений на виступі за збірну Бразилії на Копа Амеріка. Після турніру прийму рішення щодо свого майбутнього. Воно буде залежати від пропозицій, які я отримаю.

Дані Алвес не домовився з ПСЖ про новий контракт та покине клуб, – RMC

Мені подобається в ПСЖ, але в спортивному плані ми не досягли очікуваних результатів. Мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати.

"Я більше не буду терпіти суперзіркову поведінку", – президент ПСЖ розкритикував гравців своєї команди

Барселона – це мій дім. Я завжди це говорив і більше нічого не скажу. Мені подобається цей клуб. Люблю всіх людей в Барселоні, всіх, хто є частиною команди", – цитує Дані Алвеса Sport.es.

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ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Барселона Барселона Дані Алвес Дані Алвес
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