Інтер порушив фінансовий fair-play під час оформлення трансферу Шакірі

Міланський клуб із цікавими обов'язковими пунктами взяв швейцарця у оренду з Баварії.

За інформацією Football Leaks, в січні 2015-го року Інтер перебував під пильним оком комісії УЄФА, яка контролює фінансову діяльність клубу, проте "нерадзуррі" все одно примудрились обійти фінансовий fair-play при оформленні транфсеру Шакірі.

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Зазначається, що в угоді між клубами було декілька пунктів, які зобов'язували Інтер по закінченні терміну орендної угоди викупити контракт футболіста. Офіційно Шакірі перейшов у Інтер на правах безкоштовної оренди з подальшим правом обов'язкового придбання.

Зокрема, угода була складена таким чином, що навіть якби Джердан не зіграв жодного матчу за Інтер, його б все одно зобов'язані були викупити. Окрім цього, також у контракті був присутній пункт за яким міланський клуб зобов'язувався викупити повну вартість гравця за умови, якщо Інтер за підсумками сезону фінішує у топ-17 Серії А.

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