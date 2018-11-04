Интер нарушил финансовый fair-play при оформлении трансфера Шакири

Миланский клуб с интересными обязательными пунктами взял швейцарца в аренду из Баварии.

По информации Football Leaks, в январе 2015 года Интер находился под пристальным вниманием комиссии УЕФА, которая контролирует финансовую деятельность клуба, однако "нерадзурри" все равно умудрились обойти финансовый fair-play при оформлении транфсеру Шакири.

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Отмечается, что в соглашении между клубами было несколько пунктов, которые обязывали Интер по окончании срока арендного соглашения выкупить контракт футболиста. Официально Шакире перешел в Интер на правах бесплатной аренды с последующим правом обязательного приобретения.

В частности, соглашение было составлено таким образом, что даже если бы Джердан не сыграл ни одного матча за Интер, его бы все равно обязаны были выкупить. Кроме этого, также в контракте присутствовал пункт по которому миланский клуб обязывался выкупить полную стоимость игрока при условии, если Интер по итогам сезона финиширует в топ-17 Серии А.

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