Лідер Інтера дав згоду на перехід у ПСЖ – трансфер може відбутись раніше, ніж очікувалось
Центральний оборонець "нерадзуррі" Мілан Шкріняр близький до зміни Серії А на Лігу 1.
Контракт 27-річного словака з Інтером розрахований до кінця поточного сезону. Через це низка європейських грандів придивляються до можливості безкоштовного підписання досвідченого оборонця.
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Міланці намагались продовжити співпрацю зі Шкріняром, але отримали відмову. Сам футболіст вже дав принципову згоду на перехід у ПСЖ влітку, стверджує L'Équipe. Парижани тривалий час підтримували контакти з оточенням Мілана і досягли бажаного.
Цікаво, що трансфер може відбутись ще навіть під час зимового трансферного вікна. Французькому столичному грандові просто доведеться викласти Інтеру 10-15 мільйонів у євровалюті.
Мілан Шкріняр виступає за "нерадзуррі" з 2017-го. Встиг награти 241 поєдинок, з яких 26 цього сезону, і забити 11 м'ячів та віддати 5 результативних передач.
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