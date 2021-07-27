"Нерадзуррі" продовжують працювати на трансферному ринку, щоб закрити правий фланг, на якому грав Ашраф Хакімі.

Джібріль Сідібе потрапив на радари Інтера, повідомляє Footmercato. Монако готовий попрощатись із гравцем за 7 мільйонів євро.

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У список потенційних замін Хакімі ще входять 3 виконавці: Діогу Далот із Манчестер Юнайтед, Ектор Бельєрін із Арсенала та Алессандро Флоренці з Роми.

Зауважимо, за трансфер Ашрафа міланський гранд отримав близько 60 мільйонів євро.

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