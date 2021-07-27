Інтер підшукав чотирьох претендентів на заміну Хакімі
14:35 - Читать на русском
"Нерадзуррі" продовжують працювати на трансферному ринку, щоб закрити правий фланг, на якому грав Ашраф Хакімі.
Джібріль Сідібе потрапив на радари Інтера, повідомляє Footmercato. Монако готовий попрощатись із гравцем за 7 мільйонів євро.
Інтер цікавиться зіркою Арсенала та не виключає варіант трансферу оборонця Манчестер Юнайтед
У список потенційних замін Хакімі ще входять 3 виконавці: Діогу Далот із Манчестер Юнайтед, Ектор Бельєрін із Арсенала та Алессандро Флоренці з Роми.
Зауважимо, за трансфер Ашрафа міланський гранд отримав близько 60 мільйонів євро.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter