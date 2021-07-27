"Нерадзурри" продолжают работать на трансферном рынке, чтобы закрыть правый фланг, на котором играл Ашраф Хакими.

Джибриль Сидибе попал на радары Интера, сообщает Footmercato. Монако готов попрощаться с игроком за 7 млн евро.

Интер интересуется звездой Арсенала и не исключает вариант трансфера защитника Манчестер Юнайтед

В список потенциальных замен Хакими еще входят 3 исполнителя: Диогу Далот из Манчестер Юнайтед, Эктор Бельерин из Арсенала и Алессандро Флоренци из Ромы.

Заметим, за трансфер Ашрафа миланский гранд получил около 60 млн евро.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині