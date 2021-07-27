Интер подыскал четырех претендентов на замену Хакими
14:35 - Читати українською
"Нерадзурри" продолжают работать на трансферном рынке, чтобы закрыть правый фланг, на котором играл Ашраф Хакими.
Джибриль Сидибе попал на радары Интера, сообщает Footmercato. Монако готов попрощаться с игроком за 7 млн евро.
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В список потенциальных замен Хакими еще входят 3 исполнителя: Диогу Далот из Манчестер Юнайтед, Эктор Бельерин из Арсенала и Алессандро Флоренци из Ромы.
Заметим, за трансфер Ашрафа миланский гранд получил около 60 млн евро.
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