У суботу 31-й тур чемпіонату Італії продовжили три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 31-й тур

Салернітана – Сассуоло – 3:0

Голи: Пірола, 9, Діа, 21, Кулібалі, 65

Лаціо – Торіно – 0:1

Гол: Іліч, 43

Сампдорія – Спеція – 1:1

Голи: Аміоне, 23 – Верде, 60

Верона сенсаційно обіграла Болонью – Коваленко і Ко вже майже у зоні вильоту

У першому матчі дня Салернітана на своєму полі впевнено здолала Сассуоло. Пірола ударом головою відкрив рахунок вже на початку зустрічі, а Діа в середині тайму зробив його переконливішим.

По перерві Кулібалі довів справу до розгрому, потужно пробивши з лінії штрафного у лівий кут. Господарі нарешті перервали шестиматчеву серію з нічиїх. Перемога принесла Салернітані 33 очки і підняла на чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці, Сассуоло з 40 пунктами десятий.

Лаціо несподівано поступився Торіно. Середняк Серії А, який востаннє перемагав ще чотири матчі тому, зумів зупинити хід римської машини і перервати воьсиматчеву безпрограшну серію. Черговий подарунок Ювентусу, якому напередодні повернули раніше відібрані очки, і який вже завтра може посунути "орлів" з другої сходинки. Для цього треба "лише" обіграти лідера – Наполі.

Віктор Коваленко звично залишився у запасі Спеції, яка завершувала суботню програму виїзним матчем проти Сампдорії – останньої команди чемпіонату. Битва за виживання розпочалася без розвідки. Вже за перші три хвилини команди обмінялися моментами, але гола довелося чекати до середини тайму. На 23-й хвилині Бруно Аміоне замкнув подачу з кута поля і вивів Сампу вперед. Цей гол залишився єдиним до перерви.

Як тільки розпочався другий тайм, нагадали про себе фанати Сампдорії. Тіфозі закидали штрафний майданчик господарів фаєрами, арбітр змушений був зупинити гру. Пауза тривала хвилин 5 і, схоже, пішла на користь Спеції, яка невдовзі відігралася. Даніеле Верде, який вийшов на заміну, ударом головою зрівняв рахунок.

Giù le mani dalla Sampdoria pic.twitter.com/gxXvbkMdrW — Lorenzo226 (@Lore2261984) April 22, 2023

Гості значно краще заграли у другому таймі, тоді як команда Деяна Станковіча займалася чимось незрозумілим. У час, що залишився, саме "орлята" були ближчими до забитого гола, однак все завершилося миром. 1:1, які нікого не влаштували. Сампдорія залишилася останньою, а Спеція випереджає зону вильоту лише на 1 бал. Коваленко вийшов аж на 90+4-й і відіграв 6 хвилин. Віктор мав момент, але не влучив по м'ячу, перебуваючи в кількох метрах від воріт.

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