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Інтер орендував захисника Фіорентини Бірагі

12:01 40 Читать на русском
Інтер орендував захисника Фіорентини Бірагі
Крістіано Бірагі (по центру) / Daily Mail

Захисник Фіорентини Крістіано Бірагі став гравцем Інтера.

Захисник Фіорентини Крістіано Бірагі продовжить кар'єру в міланському Інтері, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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26-річний гравець виступатиме за "нерадзуррі" протягом сезону на правах оренди. При цьому Інтер матиме можливість викупити гравця за 12 млн євро. В цьому випадку Бірагі підпише з "чорно-синіми" п'ятирічну угоду, а його зарплата складе близько 2 млн євро в рік.

Зазначимо, що Бірагі розпочинав свою кар'єру в Інтері, однак закріпитися там не зміг. Стабільно виступати в Серії А він став лише в 2016 році в складі Пескари, а у складі Фіорентини отримав виклик в збірну Італії.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Фіорентина Фіорентина Інтер Інтер Крістіано Бірагі Крістіано Бірагі
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