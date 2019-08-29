Интер арендовал защитника Фиорентины Бираги

Защитник Фиорентины Кристиано Бираги стал игроком Интера.

Защитник Фиорентины Кристиано Бираги продолжит карьеру в миланском Интере, сообщает официальный твиттер клуба.

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26-летний игрок будет выступать за "нерадзурри" в течение сезона на правах аренды. При этом Интер будет возможность выкупить игрока за 12 млн евро. В этом случае Бираги подпишет с "черно-синими" пятилетнее соглашение, а его зарплата составит около 2 млн евро в год.

Отметим, что Бираги начинал свою карьеру в Интере, однако закрепиться там не смог. Стабильно выступать в Серии А он стал лишь в 2016 году в составе Пескары, а в составе Фиорентины получил вызов в сборную Италии.

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