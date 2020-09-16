Нападник Даріан Малес залишив свій підпис на 5-річному контракті з Інтером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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19-річний гравець виступав за швейцарський Люцерн. За інформацією transfermarkt, міланський клуб заплатив за молодого таланта 2,5 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату Швейцарії Даріан провів 19 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Італійські ЗМІ запевняють, що наступний сезон Малес проведе у Дженоа на правах оренди.

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