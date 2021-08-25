Оренда 20-річного форварда Монако розрахована на один сезон, інформує офіційний сайт "россонері". Раніше йшлося, що у міланців буде право викупу орієнтовно за 6 млн євро.

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Свого часу Пеллегрі був наймолодшим гравцем в історії Серії А (15 років і 274 дні), однак його рекорд вже двічі побили. Юний форвард гучно заявив про себе у складі Дженоа (9 матчів, 3 м'ячі в Серії А) та перебрався до Монако за 25 млн євро. Закріпитися в князівстві нападник так і не зумів – лише 23 поєдинки і 2 голи за 3,5 років.

Нагадаємо, Мілан розпочав новий сезон мінімальною перемогою над Сампдорією.

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