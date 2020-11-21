Інтер планує обміняти Крістіана Еріксена у зимове трансферне вікно. Віце-чемпіони Італії мають трьох кандидатів на обмін – Граніт Джака з Арсенала, Фред з Манчестер Юнайтед та Леандро Паредес із ПСЖ.

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Саме на когось із вказаного тріо Інтер хоче обміняти Крістіана. Щоправда, Джака та екс-лідер Шахтаря не хочуть змінювати клубну прописку. Сам данець не проти повернутися в АПЛ, з якої і перебрався в Італію на початку 2020 року. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport.

У сезоні 2020/21 Еріксен провів лише 300 хвилин у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Півзахисник не вписується в тактичні схеми Антоніо Конте, тому наставник "нерадзуррі" не проти відпустити данця заради отримання іншого футболіста.

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