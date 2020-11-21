"Нерадзурри" отчаянно пытаются избавиться от датского хавбека, который не входит в планы Антонио Конте.

Интер планирует обменять Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно. Вице-чемпионы Италии имеют трех кандидатов на обмен – Гранит Джака из Арсенала, Фред из Манчестер Юнайтед и Леандро Паредес из ПСЖ.

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Именно на кого-то из указанного трио Интер хочет обменять Кристиана. Правда, Джака и экс-лидер Шахтера не хотят менять клубную прописку. Сам датчанин не прочь вернуться в АПЛ, из которой и перебрался в Италию в начале 2020 года. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

В сезоне 2020/21 Эриксен провел лишь 300 минут во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Полузащитник не вписывается в тактические схемы Антонио Конте, поэтому наставник "нерадзурри" не против отпустить датчанина ради получения другого футболиста.

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