У першому матчі під час японського турне Інтер зіграв внічию з Аль-Насром (1:1).

Товариський матч

Інтер – Аль-Наср – 1:1

Голи: Фраттезі, 44 – Гаріб, 23

Перший із двох товариських матчів Інтера в Японії завершився нічиєю з командою Кріштіану Роналду. У цій зустрічі головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі випустив на поле новачків – Маркуса Тюрама, Хуана Куадрадо та Давіде Фраттезі. Останній, що цікаво, потіснив Ніколо Бареллу з правого флангу в півзахисті – і забив уже в першому таймі.

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Однак гол Фраттезі став лише відповіддю – саме Аль-Наср відкрив рахунок у цій зустрічі. На 23-й хвилині Гареб замкнув передачу Таліскі.

Після перерви саудівська команда сильно здала функціонально, але Інтер не зумів скористатися своїми численними можливостями. Найкращі шанси принести своїй команді перемогу втратили Лаутаро Мартінес і Асллані.

Наступний матч у Японії Інтер зіграє 1-го серпня з ПСЖ.

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