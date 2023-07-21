Після трансферу Андре Онана в Манчестер Юнайтед міланський клуб може втратити ще одного лідера. Саудівська Аравія націлилась на форварда Лаутаро Мартінеса.

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Як повідомляє журналіст TyC Sports Сесар Луїс Мерло, один із саудівських клубів вже направив пропозицію агенту гравця. Нападнику пропонують контракт на чотири роки із зарплатою 60 мільйонів євро за сезон. Аргентинець поки що не дав відповіді, тому перемовини з Інтером ще не розпочались.

В минулому сезоні Серії А Лаутаро зіграв за міланський клуб в 38 матчах, в яких забив 21 гол та віддав шість результативних передач. Чинна угода нападника з Інтером розрахована до 2026 року.

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