Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду вихованця "нерадзуррі". Новачок отримав футболку з номером 9.

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Раніше ЗМІ повідомили, що у Сассуоло буде право викупу Пінамонті за 20 млн євро. Минулий сезон нападник проводив у оренді за скромний Емполі і зміг наколотити 13 голів в рамках Серії А. Втім, навіть це не змусило Інтер повірити у перспективи 23-річного форварда.

Нагадаємо, Сассуоло шукав підсилення для атаки, оскільки раніше продав свого бомбардира Скамакку у Вест Хем за 36 млн євро.

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