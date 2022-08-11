Наступну кампанію хорват проведе на правах оренди за Торіно, інформує офіційний сайт "биків".

Аталанта остаточно позбулася Міранчука – російський конкурент Маліновського офіційно змінив клуб

Вест Хем у найкращому разі відіб'є половину витрат на Влашіча. Якщо рік тому "молоти" віддали за нього московському ЦСКА 30 мільйонів євро, то зараз сума викупу передбачає лише 15 мільйонів. Такий регрес пов'язаний зі слабкими виступами хорвата за Вест Хем. У минулому сезоні він провів 31 матч, в якому відзначився лише 2 голами і одним асистом.

Нагадаємо, Торіно розпочне новий розіграш Серії А 13 серпня матчем проти Монци.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо