Нападающий Андреа Пинамонти в очередной раз оказался не нужен родному Интеру.

Сассуоло на своем официальном сайте объявил о годовой аренде воспитанника "нерадзурри". Новичок получил футболку с номером 9.

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Ранее СМИ сообщили, что у Сассуоло будет право выкупа Пинамонти за 20 млн евро. Прошлый сезон нападающий проводил в аренде за скромный Эмполи и смог наколотить 13 голов в рамках Серии А. Впрочем, даже это не заставило Интер поверить в перспективы 23-летнего форварда.

Напомним, Сассуоло искал усиление для атаки, поскольку ранее продал своего бомбардира Скамакку в Вест Хэм за 36 млн евро.

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