Лукаку надає перевагу Інтеру замість Ювентуса

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку хоче перейти до Інтера, а не до Ювентуса.

Ромелу Лукаку більш схильний до переходу у міланський Інтер, а не в Ювентус, повідомляє Calciomercato.

Ювентус готовий поборотися за Лукаку

За інформацією видання, саме "нерадзуррі" лідирують у боротьбі за бельгійця і хочуть зробити офіційну пропозицію, щоправда, не можуть собі його дозволити.

Також італійські ЗМІ передають про інтерес Наполі, але сам нападник хотів би грати під керівництвом Антоніо Конте, який очолив Інтер цього літа.

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