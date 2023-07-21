После трансфера Андре Онана в Манчестер Юнайтед миланский клуб может лишиться еще одного лидера. Саудовская Аравия нацелилась на форварда Лаутаро Мартинеса.

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Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, один из саудовских клубов уже направил предложение агенту игрока. Нападающему предлагают контракт на четыре года с зарплатой 60 миллионов евро за сезон. Аргентинец пока не дал ответа, поэтому переговоры с Интером еще не начались.

В прошлом сезоне Серии А Лаутаро сыграл за миланский клуб в 38 матчах, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение нападающего с Интером рассчитано до 2026 года.

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