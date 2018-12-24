Габігол не стане партнером Ярмоленка у Вест Хемі – бразилець хоче закріпитися в Інтері

Бразильський форвард Габріель Барбоза – Габігол, схоже, не переїде до англійської Прем'єр-ліги. Сезон-2018 він провів у бразильському Сантосі.

Нападник попросив свого агента згорнути перемовини з Вест Хемом щодо оренди до кінця сезону 2018/19. Про це повідомляє FCInterNews.it.

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Габігол після річної оренди в Сантосі збирається повернутися до табору Інтера. Остаточно щодо свого майбутнього він визначиться після розмови з керманичем "нерадзуррі" Лучано Спаллетті, хоча сам прагне закріпитися в основі міланців. Раніше форварда хотів підписати лондонський Вест Хем.

Габігол переїхав на Джузеппе Меацца влітку 2016 року за 29,5 млн євро. Однак, заграти в Інтері він не зміг і віддавався міланцями в оренду. У сезоні-2018 Барбоза провів 35 матчів у бразильській Серії А, в яких забив 18 м'ячів. Ще 18 поєдинків і 9 голів у його активі в інших турнірах.

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