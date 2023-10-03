Як Мессі живеться у США: відмова від мільярда, ліфт для авто, власний причал, обділені діти
22:03 - Читать на русском
Семиразовий володар "Золотого м'яча" може дозволити собі королівські умови.
Влітку 2023 року Ліонель Мессі сколихнув футбольний світ рішенням продовжити кар'єру в Інтер Маямі. Легендарному аргентинцеві пропонували захмарні суми в Саудівській Аравії, проте, він все ж обрав варіант зі США.
Що саме підштовхнуло Ліонеля до цього кроку, скільки Мессі заробляє в Інтері, скільки виклав за новенький будинок, як свого часу втер носа Кріштіану Роналду та чим відрізняється від більшості сучасних батьків у підході до виховання дітей дивіться у новому відео на "Футбол 24".
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