Влітку 2023 року Ліонель Мессі сколихнув футбольний світ рішенням продовжити кар'єру в Інтер Маямі. Легендарному аргентинцеві пропонували захмарні суми в Саудівській Аравії, проте, він все ж обрав варіант зі США.

Що саме підштовхнуло Ліонеля до цього кроку, скільки Мессі заробляє в Інтері, скільки виклав за новенький будинок, як свого часу втер носа Кріштіану Роналду та чим відрізняється від більшості сучасних батьків у підході до виховання дітей дивіться у новому відео на "Футбол 24".

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