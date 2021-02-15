Інтер обіграв Лаціо в рамках 22 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Лаціо на "Футбол 24".

Інтер оформив комфортну перевагу ще в першому таймі: спочатку Лукаку реалізував пенальті, який заробив Лаутаро, а пізніше бельгієць скористався рикошетом та пробив Рейну. По перерві Мілінковіч-Савіч відіграв один м'яч, забивши зі штрафного не без долі везіння, однак Лаутаро вже за 3 хвилини встановив остаточний рахунок.

Інтер переміг Лаціо та одноосібно очолив турнірну таблицю Серії А

Таким чином, Інтер набрав 50 очок та піднявся на перше місце, обігнавши Мілан, а Лаціо з 40 пунктами залишився сьомим.