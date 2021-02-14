Інтер посеред тижня скандально вилетів з Кубка Італії – не можна сказати, що ця невдача сильно похитнула крісло під Антоніо Конте, однак критика тренера та його підопічних протягом останнього місяця лунала досить гучно. Втім, в разі перемоги над Лаціо у 22-му турі Серії А хейтери замкнули роти, адже "нерадзуррі" вийшли б на першу позицію у таблиці. Проблема полягала в тому, що римляни виграли кожен з п'яти крайніх матчів, зокрема прибивши і Аталанту. Словом, на Джузеппе Меацца очікувалась битва.

"Орли" одразу зі стартовим свистком забрали м'яч під контроль і в перші п'ять-сім хвилин тримали ініціативу, однак нічого цікавого в атаці підопічні Сімоне Індзагі не вигадали. Інтер швидко відвів гру від власної третини поля, а вже на 11-й хвилині міланці могли відкрити рахунок – це Лаутаро отримав скидку від Перішіча й вистрілив з лінії півкола. Поруч з лівою стійкою! Лаціо одразу ж відповів передачею під вихід Лаццарі віч-на-віч з Хандановічем, але Самір в останню мить встиг випередити суперника.

Після цього команди збилися до позиційної й досить жорсткої боротьби без загострення. Римляни частенько стелилися у підкати, один з яких їм сильно нашкодив: на 20-й хвилині Лаутаро увірвався на лівий край штрафного, а Худт пішов у необачний підкат ближньою ногою – як наслідок, він зрізав Мартінеса. Арбітр без вагань призначив пенальті, а Лукаку впевнено його реалізував. 1:0!

Близько десяти хвилин Лаціо приходив до тями, не створюючи небезпечним моментів. Інтер володів ініціативою, але також особливо не ліз уперед. Команди розігралися лише в останній третині першого тайму, почавши відповідати атакою на атаку.

Так, на 33-й хвилині Еріксен вистрілив з дистанції (в руки Рейні), а на 35-й Корреа обігрався з Іммобіле та Марушічем, вирвавшись на ударну позицію на краю штрафного – Шкриньяр встиг відібрати м'яч в останню мить. На 37-й хвилині метрів з 20-ти у лівий нижній пробив Іммобіле – Хандановіч парирував! Інтер на 40-й відповів ударом Еріксена з лівого краю штрафного, Лаціо огризнувся пострілом Альберто з його меж, а Лукаку на 43-й бахнув з периметра по центру – в усіх випадках голкіпери зіграли надійно.

Гол явно визрівав. Зрештою, він визрів на 45-й хвилині, однак став наслідком випадковості: м'яч внаслідок боротьби Брозовіча із захисниками перед штрафним відлетів на Лукаку, а той вийшов сам на сам з Рейною та переграв воротаря. 2:0! Це вже була серйозна заявка на перемогу Інтера.

У перерві Сімоне Індзагі провів подвійну заміну, замість Худта та Лейви кинувши у бій Пароло та Ескаланте. Лаціо пішов в атаку, ледь не скоротивши відставання в рахунку на 47-й хвилині – це Корреа головою замикав у дальню дев'ятку. Удар виявився простим для Хандановіча. На 54-й Марушіч увірвався на правий край штрафного та вистрілив над поперечкою, а на 56-й Ачербі отримав скидку від Іммобіле й з 11 метрів пробив у дотик – по горобцях! Інтер ледь не покарав на 59-й контратакою за участь Лаутаро та Хакімі – в її завершенні марокканець стріляв з правого флангу карного майданчика, але Пароло встиг кинутись під м'яч.

Зрештою, активність Лаціо не пройшла даремно. На 61-й хвилині "орли" заробили стандарт у метрах 24-х від воріт, Мілінковіч-Савіч потужно пробив з нього, а м'яч рикошетом від Ескаланте пішов у протихід Хандановічу – 2:1! Втім, вже через три хвилини Інтер відновив свій гандикап. Господарі вискочили у контратаку, з передачею на хід Лукаку правим флангом, а той продавив у штрафному Пароло та покотив на Лаутаро під удар в порожні ворота. 3:1!

Після цього Лаціо здався, нічого не запропонувавши обороні Інтера. Міланці домінували, в останні півгодини зустрічі створивши кілька шикарних нагод для формування розгрому. Так, на 72-й хвилині Лаутаро накрутив двох захисників на лівому фланзі та потужно пробив по воротах, однак на шляху м'яча опинився свій же Барелла. На 74-й Лукаку міг забивати, увірвавшись на лівий край штрафного, хитнувши суперинка та бахнувши в ближній – Рейна парирував. Ще за чотири хвилини Барелла вривався у карний майданчик та віддав пас на Хакімі, а той виконав скидку під удар Лукаку – втім, Ромелу трішки не встиг до м'яча.

Лаціо на 80-х хвилинах огризнувся двома ударами головою у виконанні Мурікі та Кайседо, але вони не стали проблемою для Хандановіча. "Нерадзуррі" ж збавили оберти й спокійно довели матч до перемоги з рахунком 3:1.

Таким чином, Інтер набрав 50 очок, перед Дербі делла Мадонніна випередивши Мілан на один заліковий бал – тепер підопічні Антоніо Конте очолюють турнірну таблицю Серії А. Лаціо, маючи в активі 40 пунктів, опустився на сьому сходинку, однак до зони ЛЧ поки що не вистачає всього двох очок.