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Манчестер Юнайтед розглядає Сауля як заміну Погба

10:07 716 Читать на русском
Манчестер Юнайтед розглядає Сауля як заміну Погба
Сауль Ньїгес / Reuters

Манкуніанці заздалегідь готуються до можливого відходу француза.

"Червоні дияволи" звернули увагу на хавбека Атлетіко Сауля Ньїгеса, інформує Daily Express.

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Манчестер Юнайтед давно слідкує за іспанцем, однак мадридський клуб готовий відпустити свого півзахисника лише після сплати клаусули. Вона складає 150 мільйонів євро, що не входить у трансферні плани шостої команди АПЛ. Втім, якщо МЮ отримає солідну суму за Поля Погба, то Сауль все ж може опинитись на Олд Траффорд цього літа.

Статистика 24-річного хавбека у Прімері 2018/19 – 4 голи і один асист в 33-х матчах.

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Теги
Англія Іспанія Трансфери Атлетіко Атлетіко Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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