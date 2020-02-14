Інтер готується до відходу Лаутаро, за яким полюють Реал і Барселона – "нерадзуррі" вже знайшли форварду заміну

Міланський Інтер занепокоєний інтересом європейських грандів до свого нападника Лаутаро Мартінеса.

Інтер уже почав пошуки потенційної заміни аргентинцеві, який наступного літа може перейти в один з топ-клубів Європи, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

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За інформацією видання, капітан і нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг стане головною ціллю "нерадзуррі" майбутнім літом в разі відходу Лаутаро. Чинна угода 30-річного габонця з "канонірами" закінчується влітку 2021.

Інтеру буде не важко задовольнити фінансові вимоги клубу з Лондона, отримавши з продажу Мартінеса як мінімум 111 мільйонів євро, прописаних у клаусулі форварда. Серед основних претендентів на Лаутаро називають каталонську Барселону, мадридський Реал, лондонський Челсі і Манчестер Юнайтед.

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