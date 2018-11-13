УЄФА готовий відновити справи щодо порушень фінансового фейр-плей – Манчестер Сіті серед підозрюваних

УЄФА готовий повторно розглянути справи про порушення клубами правил фінансового fair-play, якщо для цього з'являться достатні підстави.

"Якщо з'явиться нова інформація, яка може виявитися значущою для цієї оцінки, УЄФА використовує її для того, щоб попросити роз'яснення або спростування з боку клубу.

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Якщо на основі цих даних можна буде припускати, що в закритих раніше справах мали місце зловживання, вони можуть бути відновлені, це питання має вирішуватися окремо в кожному випадку", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті УЄФА.

Окрім того, британське видання The Telegraph повідомляє, що УЄФА вже зробив попередження Манчестер Сіті, що може знову провести розслідування щодо клубу з приводу можливих порушень правил фінансового фейр-плей протягом минулих років.

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В 2014 році УЄФА оштрафував Манчестер Сіті на 49 млн фунтів за порушення правил фінансового фейр-плей. Клуб виплатив менше половини цієї суми, а решта була умовним покаранням.

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