Міланський Інтер приймає туринський Ювентус в 23 турі Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Інтер – Ювентус стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Інтер і Ювентус відірвалися на вершині Серії А. Саме ці команди розіграють Скудетто. "Нерадзуррі" мають більше очок і матч у запасі, однак "б'янконері" сьогодні можуть змінити розклад сил.

Стартові склади команд

Інтер: Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Запасні: Арнаутовіч, Асллані, Аудеро, Біссек, Б'юкенен, Аугусто, де Врей, Ді Дженнаро, Дюмфріс, Фраттезі, Клаассен, Санчес, Сенсі.

Ювентус: Щенсни – Гатті, Бремер, Даніло – Камб'язо, Маккенні, Локателлі, Рабйо, Костіч – Влаховіч, Їлдиз.

Запасні: Алькарас, Сандро, К'єза, Джало, Ілінг, Міретті, Ніколуссі, Бунде, Перін, Пінсольйо, Ругані, Веа.