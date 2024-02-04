Миланский Интер принимает туринский Ювентус в 23 туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Интер – Ювентус стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Интер и Ювентус оторвались на вершине Серии А. Именно эти команды разыграют Скудетто. "Нерадзурри" имеют больше очков и матч в запасе, однако "бьянконери" сегодня могут изменить расклад сил.

Стартовые составы команд

Интер: Зоммер – Павар, Ачерби, Бастони – Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Тюрам, Мартинес.

Запасные: Арнаутович, Асллани, Аудеро, Биссек, Бьюкенен, Аугусто, де Врей, Ди Дженнаро, Дюмфрис, Фраттези, Клаассен, Санчес, Сенси.

Ювентус: Щенсны – Гатти, Бремер, Данило – Камбьязо, Маккенни, Локателли, Рабьо, Костич – Влахович, Йылдыз.

Запасные: Алькарас, Сандро, Кьеза, Джало, Илинг, Миретти, Николусси, Бунде, Перин, Пинсольо, Ругани, Веа.