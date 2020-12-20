Інтер втримав перемогу над Спецією в матчі 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Спеція на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов без голів, а от у другій половині Хакімі ударом у ближній кут після передачі Лаутаро відкрив рахунок у матчі. Трохи пізніше Лукаку реалізував пенальті. Спеція один м'яч відіграла в компенсований час, проте Інтер втримав перемогу.

Мілан з рекордним голом зберіг лідерство, Інтер виграв шостий матч поспіль та інші поєдинки 13-го туру Серії А

Таким чином, "нерадзуррі" набрали 30 очок та піднялися на 2 місце, Спеція з 11 пунктами залишилась сімнадцятою.