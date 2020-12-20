Интер удержал победу над Специей в матче 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Специя на "Футбол 24".

Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине Хакими ударом в ближний угол после передачи Лаутаро открыл счет в матче. Чуть позже Лукаку реализовал пенальти. Специя один мяч отыграла в компенсированное время, однако Интер удержал победу.

Милан с рекордным голом сохранил лидерство, Интер выиграл шестой матч подряд и другие поединки 13-го тура Серии А

Таким образом, "нерадзурри" набрали 30 очков и поднялись на 2 место, Специя с 11 пунктами осталась семнадцатой.