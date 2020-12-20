Интер – Специя – 2:1 – видео голов и обзор матча
20:32 - Читати українською
Интер удержал победу над Специей в матче 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Специя на "Футбол 24".
51’ Ашраф Хакими
71’ Ромелу Лукаку
Роберто Пикколи 90+5’
51’ Ашраф Хакими
71’ Ромелу Лукаку
90+5’ Роберто Пикколи
Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине Хакими ударом в ближний угол после передачи Лаутаро открыл счет в матче. Чуть позже Лукаку реализовал пенальти. Специя один мяч отыграла в компенсированное время, однако Интер удержал победу.
Милан с рекордным голом сохранил лидерство, Интер выиграл шестой матч подряд и другие поединки 13-го тура Серии А
Таким образом, "нерадзурри" набрали 30 очков и поднялись на 2 место, Специя с 11 пунктами осталась семнадцатой.
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