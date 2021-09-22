Інтер обіграв Фіорентину в рамках 5-го туру Серії А, але уболівальники вирішили, що протистоянню потрібен ще й "третій тайм".

Після гри на площі поруч з Артеміо Франку десятки фанатів влаштували масову бійку, яка потрапила в об'єктиви камер спостереження.

Грандіозний ювілей Інтера у відеоогляді матчу проти Фіорентини – 3:1

Наразі італійська преса не повідомляє ні про затриманих, ні про постраждалих, хоча бійка була доволі жорсткою. Фанати використовували як знаряддя сміттєві баки та все, що можна було відірвати від землі.

Нагадаємо, Інтер дотиснув "фіалок" у другому таймі й повернув собі перше місце в турнірній таблиці Серії А. Фіорентина ж зазнала другої поразки в нинішньому сезоні.

Інтер на класі розібрався з Фіорентиною і повернув лідерство в Серії А – "фіалки" підготували рецепт Шахтарю, є нюанси