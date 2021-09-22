Інтер обіграв Фіорентину в рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24".

"Фіалки" під керівництвом Вінченцо Італьяно справді стали сильнішими, але на увесь матч їх ще не вистачає. Господарі Артеміо Франкі заслужено пішли на перерву за переваги у рахунку, але в другій половині Інтер підвищив темп і здобув переконливу перемогу.

Інтер на класі розібрався з Фіорентиною і повернув лідерство в Серії А – "фіалки" підготували рецепт Шахтарю, є нюанси

Далі на "нерадзуррі" чекає "чорно-синє" дербі проти Аталанти, а вже наступного тижня – матч із Шахтарем у Лізі чемпіонів.

До слова, перемога над Фіорентиною стала для Інтера 1500 в рамках Серії А (з урахуванням технічних поразок суперників). Щоб досягти такого грандіозного показника, знадобилося 91 рік 11 місяців та 15 днів з моменту першої перемоги – над Ліворно у жовтні 1929-го.