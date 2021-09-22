Интер обыграл Фиорентину в рамках 5-го тура Серии А, но болельщики решили, что противостоянию нужен еще и "третий тайм".

После игры на площади рядом с Артемио Франко десятки фанатов устроили массовую драку, которая попала в объективы камер наблюдения.

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На данный момент итальянская пресса не сообщает ни о задержанных, ни о пострадавших, хотя драка была довольно жесткой. Фанаты использовали как орудие мусорные баки и все, что можно было оторвать от земли.

Напомним, Интер дожал "фиалок" во втором тайме и вернул себе первое место в турнирной таблице Серии А. Фиорентина же потерпела второе поражение в нынешнем сезоне.

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