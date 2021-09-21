У рамках 5-го туру чемпіонату Італії міланський Інтер на виїзді здолав Фіорентину. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

"Фіалки" з перших хвилин заходилися грати першим номером. І ледь не відкрили рахунок у дебюті – Бірагі потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч розминувся з дальнім кутом воріт.

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У відповідь "нерадзуррі" вирішили нагадати про свій чемпіонський статус. Барелла на 8-й хвилині пробив із середньої дистанції – м'яч зачепив оборонця і полетів на кутовий. Та все ж територію під контроль взяла Фіорентина. Інтер натомість намагався якомога вище пресингувати підопічних Італьяно та спробував упіймати флорентійців на помилках на власній половині.

Та ще більше міланцям довелося попотіти біля володінь Хандановіча. Ось Влаховіч обіграв оборонця і бив під перекладину – словенський кіпер виконав сейв. А далі "фіалки" провели серію атак лівим флангом, намацавши проблемну зону під відповідальністю Дарміана та Шкріняра.

Зрештою, гол Фіорентини прийшов якраз звідти. На 23-й хвилині Гонсалес виграв силову дуель в Шкріняра, втік лівою бровкою і прострілив уздовж воріт, а Ріккардо Соттіль в один дотик замкнув дальню стійку – 1:0!

Пропущений м'яч дезорієнтував чемпіона. Зате флорентійці організували ще кілька атак, які цілком могли завершитися голами. Проте, господарям бракувало завершального удару. Інтер прийшов до тями ближче до перерви. Серія стандартів додала хлопцям Індзагі впевненості, тож на 37-й хвилині "нерадзуррі" навіть забили. Однак, автогол після прострілу Перішіча справедливо скасували через офсайд.

Другий тайм "фіалки" теж спробували розпочати інтенсивно. Однак, Інтер швидко відсунув гру від власних воріт і шокував господарів двома голами за три хвилини. Спершу міланці розіграли зразкову атаку, в фіналі якої Барелла відпасував Дарміану, а Маттео майстерно пробив у дальній кут. На 55-й хвилині ж Чалханоглу фірмово подав кутовий, і Едін Джеко переграв усіх на другому поверсі й пробив Дронговскі.

Несподівано опинившись біля розбитого корита, Фіорентина спробувала знову захопити ініціативу. Та, на відміну від першої половини, підтримувати високий темп "фіалкам" виявилося важко. Як наслідок, більшість спроб флорентійців прорватися до воріт Хандановіча завершувалися блискавичними контратаками Інтера.

Той же Лаутаро Мартінес змарнував три моменти впродовж трьох хвилин. Спершу аргентинець не зміг замкнути простріл партнера, далі не завдав акцентованого удару, а після навісу Чалханоглу з кутового не влучив у ворота.

Далі ж "запалив" Ніколас Гонсалес. Вінгер "фіалок" спершу нагадав про себе ударом із лінії штрафного – м'яч пролетів над поперечиною. А на 78-й латиноамериканець примудрився заробити дві жовті картки поспіль за бурхливі суперечки з арбітром і пішов відпочивати достроково. Цей момент і підсумував крах мрій флорентійців на позитивний результат.

Тим не менше, поживу для роздумів тренерському штабу донецького Шахтаря Фіорентина надала. Підопічні Італьяно виглядали доволі переконливо в першому таймі. Формація 4-3-3 виявилася вкрай незручною для Інтера, а методичний тиск на слабкі місця "нерадзуррі" в обороні дозволяв регулярно створювати гольові моменти. А ще досвід "фіалок" яскраво довів, що послаблювати хватку проти чемпіона Італії – підписати собі смертний вирок.

Добив господарів на 87-й хвилині Іван Перішіч. Алексіс Санчес (!) пасом із глибини розрізав редути флорентійців, Гальярдіні відкинув на хорватського ветерана, і той спокійно відправив м'яч у сітку воріт Дронговскі – 1:3.

Ця перемога дозволила Інтеру повернутися в лідери чемпіонату Італії. "Нерадзуррі" набрали 13 очок за 5 турів і тепер чекатимуть матчів основних конкурентів. Самі ж міланці в суботу, 25 вересня, зіграють надцікавий поєдинок проти Аталанти, а вже 28 вересня зустрінуться у Києві з Шахтарем.

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