Центральним матчем 26-го туру Серії А виступала зустріч на Джузеппе Меацца між Інтером та Аталантою. В принципі, обидві команди влаштовувала і нічия – міланці зберегли б перевагу над конкурентами за Скудетто в 4-8 очок, а бергамаски піднялися б у зону Ліги чемпіонів. Втім, навряд чи такі колективи в середині сезону виходять із завданням зіграти на 0:0. Всі бажали перемогти, тож на поле вийшли основні склади – і в ньому знайшлося місце для Маліновського. Коваленко ж залишився у запасі.

Перший тайм поєдинку, однак, підтвердив орієнтацію тренерів на стратегічний результат. Інтер та Аталанта зіграли обережно, створивши невелику кількість моментів. Краще почали гості, які провели кілька кутових на старті зустрічі й могли вийти вперед на 10-й хвилині, коли Госенс прострілив на дальню стійку – Сапата трішечки не встиг на замикання.

Інтер мав шанс відкрити рахунок на 14-й зусиллями центрбека бергамасків – Ромеро в боротьбі з Лукаку вибив м'яч з-під його ніг, але при цьому спрямував його під поперечку власних воріт. Спортьєлло парирував головою, а гості відповіли за чотири хвилини вриванням Сапати на лівий край штрафного. Дуван хитнув Шкриньяра й з гострого кута пробив у дальню дев'ятку, однак м'яч пролетів паралельно воротам.

Новий розмін моментами стався аж на 25-й хвилині. Спочатку нагоду відзначитись змарнував Фройлер, який накрив Відаля в карному майданчику при розіграшу удару від воріт – Ремо вибив м'яч з-під Артуро, але той пролетів повз ворота. "Нерадзуррі" одразу ж відповіли атакою, в якій Лукаку виривався на побачення зі Спортьєлло, однак Джімшіті в останню мить встиг наздогнати Ромелу, видряпавши сферу з-під нападника. Лаутаро тут же зіграв на добиванні, але Джімшіті накрив його потужний удар.

Це був останній момент Інтера у першому таймі. Аталанта ж могла відкрити рахунок на 39-й та 40-й хвилинах. Активну роль тут зіграв Маліновський, який виконав дві подачі з кутового – першу замкнув Сапата, а з другої головою пробивав Джімшіті. Спробу Дувана парирував Хандановіч, а удар Берата з лінії воріт виніс Брозовіч. Зрештою, відпочивати команди відправились без голів.

У перерві Джан П'єро Гасперіні зняв з пробігу Маліновського, кинувши у бій Ілічіча. Вже за дві хвилини після відновлення гри Йосіп спробував забити дальнім ударом, однак його накрили. Ще через три словенець подавав зі стандарту – точно в руки Хандановічу. От, власне, і все, що мав Ілічіч. Заміна не виправдовувала очікувань тренера, хоча в дрібній позиційній роботі хавбек був активним.

Інтер швидко перехопив ініціативу. Перший гольовий момент господарі провели на 53-й хвилині, коли Перішічу дали вистрілити метрів з 22-х у протихід Спортьєлло. Івану трішки забракло точності, але вже на 54-й "нерадзуррі" вийшли вперед внаслідок метушні після кутового – в ній м'яч відскочив на Шкриньяра, а той з близької дистанції розстріляв лівий нижній кут. 1:0! Ще за три хвилини Лукаку міг вбити інтригу у зустрічі, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером, але бельгійця в останню мить встиг наздогнати Ромеро. Крістіан у шикарному підкаті вибив м'яч з-під його ніг.

В середині другого тайму Інтер сів в оборону. Спочатку катеначчо міланців приносило успіх, але поступово Аталанта почала конвертувати перевагу в моменти. Так, на 62-й хвилині забивати міг Госенс, який летів на замикання подачі Фройлера на дальню стійку – удар виявився неточним. На 68-й забивати міг Сапата – він отримав передачу від Пессіни на лівий кут штрафного й вистрілив під ближню стійку, але м'яч пройшов поруч із нею. Найкращу ж можливість зрівняти рахунок змарнував Муріель, який замінив Сапату на 70-й хвилині. Вже на 75-й він увірвався на лівий край карного майданчика й потужно пробив низом, змусивши Хандановіча рятувати "нерадзуррі"!

Розуміючи, що Аталанта починає притискати Інтер, Джан П'єро додав до атаки Мірачука та Пашаліча, а також випустив високого Паломіно. Антоніо Конте парирував виходом на поле Санчеса та Гальярдіні. Заміни гостей виявились ефективнішими, адже "Богиня" продовжили тиснути. На 83-й хвилині активність бергамасків могла вилитись у гол Пашаліча: Толоі подав у штрафний, а Маріо замкнув ударом з лету в дальню дев'ятку – вище воріт!

Від Аталанти в ендшпілі зустрічі очікувався фінальний штурм. Щось схоже на нього гості організували, але нічого цікавішого подачу на Толоі та неточне замикання, бергамаски витиснути не змогли. Інтер же у компенсований час ще й вилітав у контратаки – в одній з них Лукаку міг вийти віч-на-віч з голкіпером, але Спортьєлло випередив бельгійця. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "нерадзуррі".

Таким чином, Інтернабрав 62 очки й відірвався від Мілана другої позиції на шість залікових балів, а від Юве – на десять. Аталанта, маючи в активі 59 пунктів, залишилась п'ятою.