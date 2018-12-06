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Інс пояснив, чому Лукаку повинен залишатись на лавці Манчестер Юнайтед

21:11 249 Читать на русском
Інс пояснив, чому Лукаку повинен залишатись на лавці Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / Фото AFP

Екс-капітан Манчестер Юнайтед і збірної Англії Пол Інс прокоментував, непотрапляння форварда Ромелу Лукаку в стартовий склад команди на матч проти Арсенала (2:2).

"Зараз Лукаку не забиває. А коли він не забиває, в чому він хороший? Ні в чому. Він нічого не дає команді.

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Якщо твоя роль на полі – забивати, а ти цього не робиш, то який сенс тримати тебе на полі? Не забиваєш – повинен сісти в запас. Знаю, що йому зараз не вистачає впевненості, але Моурінью повинен думати про команду.

Вони йдуть на восьмому місці, це ганьба. Тому зараз найважливіше – набирати очки. Якщо для цього треба посадити Лукаку в запас, то це Моурінью і повинен робити, тут все просто", – цитує Інса Paddy Power News.

В поточному сезоні АПЛ Лукаку провів 14 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

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Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
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Теги
Англія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Інс Манчестер Юнайтед - Арсенал
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