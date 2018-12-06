Моурінью хоче повернутись у Реал

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не проти знову попрацювати у Мадриді. Португалець хоче очолити Реал.

Наставник МЮ Жозе Моурінью не проти повернутись у мадридський Реал, який він вже очолював з 2010 по 2013 рік та приводив команду до перемоги в чемпіонаті та Кубку Іспанії. 55-річний португалець вважає, що президент "вершкових" Флорентіно Перес також зацікавлений у його поверненні в Мадрид, повідомляє London Evening Standard.

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Манчестер Юнайтед під керівництвом Моурінью відверто провалює чемпіонат Англії 2018/19, після 15 турів розмістившись лише на 8 позиції. Самого ж португальця також нещадно критикують, а букмекери навіть вважають сеу Жозе чи не головним фаворитом на відставку серед усіх тренерів АПЛ.

Попри те, що Реал лише нещодавно призначив головним тренером Сантьяго Соларі, який підписав контракт на 2,5 року, немає жодних гарантій, що аргентинець залишиться на чолі команди у сезоні 2019/20.

Варто відзначити, що контракт Моурінью з МЮ чинний до літа 2021 року. Раніше португалець заявляв, що його звільнення надто дорого обійдеться клубу, адже у контракті прописана чимала сума відступних.