Інгулець у гольовій перестрілці вирвав перемогу в Миколаєва

Відбувся заключний матч 10-го туру Першої ліги України.

Перша ліга, 10-й тур

Інгулець – Миколаїв – 3:2

Голи: Січінава, 32, 90+3, Кучеренко, 74 – Кушніренко, 39, Панасенко, 60 (пен.)

Тлумак подав у відставку з посади тренера Волині

Інгулець на правах господаря першим відкрив рахунок, але ще до перерви гравці Миколаєва вирівняли становище.

У другому таймі команди знову обмінялись голами. Коли здавалось, що нічия неминуча, футболісти Інгульця зуміли організувати переможний гол перед фінальним свистком.

Перемога підняла Інгулець на 6-ту сходинку, Миколаїв – 10-й.

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