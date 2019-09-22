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Інгулець у гольовій перестрілці вирвав перемогу в Миколаєва

18:05 193 Читать на русском
Інгулець у гольовій перестрілці вирвав перемогу в Миколаєва
Інгулець – Миколаїв / Фото ФК Миколаїв

Відбувся заключний матч 10-го туру Першої ліги України.

 

Перша ліга, 10-й тур

Інгулець – Миколаїв – 3:2

Голи: Січінава, 32, 90+3, Кучеренко, 74 – Кушніренко, 39, Панасенко, 60 (пен.)

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Інгулець на правах господаря першим відкрив рахунок, але ще до перерви гравці Миколаєва вирівняли становище.

У другому таймі команди знову обмінялись голами. Коли здавалось, що нічия неминуча, футболісти Інгульця зуміли організувати переможний гол перед фінальним свистком.

Перемога підняла Інгулець на 6-ту сходинку, Миколаїв – 10-й.

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Інгулець - Миколаїв Миколаїв Миколаїв Перша ліга Інгулець Інгулець
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