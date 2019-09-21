Перша ліга: Чорноморець нарешті переміг, Рух поступився Оболоні-Бровар

У матчі 10 туру Першої ліги одеський Чорноморець на виїзді переграв Кремінь, а Оболонь-Бровар вдесятьох також на виїзді впоралась із Рухом.

Перша ліга, 10 тур

Черкащина – Гірник-Спорт – 1:2

Голи: Тищенко, 67 – Збун, 44, Батюшин, 80 (пен.)

Балкани – Прикарпаття – 2:0

Голи: Антух, 67, Паламар, 90+5

Кремінь – Чорноморець – 2:4

Голи: Воронченко, 7, Єрмаченко, 57 – Аржанов, 16, Ярошенко, 74, Павлов, 79 (пен.), Мусолітін, 85

Рух – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Мединський, 15

Вилучення: 73 (Оболонь-Бровар)

Зоря не змогла дотиснути Маріуполь – два безглузді вилучення та Худжамов-герой

Одеський Чорноморець у рамках 10 туру Першої ліги зустрівся на виїзді з Кремнем. Одесити не перемагали у трьох матчах поспіль і відстали від лідерів турнірної таблиці. Власне кажучи, до 74-ї хвилини цього поєдинку справи "моряків" складались кепсько, але потім Ярошенко, Павлов та Мусолітін вирвали для команди драматичну перемогу.

Таким чином, Чорноморець набрав 13 очок і наразі перебуває на 9 позиції, у Кремня 6 пунктів і 14 позиція.

Поєдинок Руха та Оболоні-Бровар міг претендувати на статус центрального матчу туру, якби не протистояння Металіст 1925 – Волинь. Кияни забили переможний гол на 15-й хвилині зустрічі зусиллями Мединського. І хоча з 73-ї хвилини гості грали в меншості, вони втримали позитивний для себе результат.

Оболонь-Бровар завдяки цій перемозі обійшла Рух в турнірній таблиці, набравши 22 очки і вийшовши на 2 позицію, львів'яни треті з 20 пунктами.