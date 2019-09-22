Ингулец в голевой перестрелке вырвал победу у Николаева

Состоялся заключительный матч 10-го тура Первой лиги Украины.

Первая лига, 10-й тур

Ингулец – Николаев – 3:2

Голы: Сичинава, 32, 90+3, Кучеренко, 74 – Кушниренко, 39, Панасенко, 60 (пен.)

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Ингулец на правах хозяина первым открыл счет, но еще до перерыва игроки Николаева выровняли положение.

Во втором тайме команды снова обменялись голами. Когда казалось, что ничья неизбежна, футболисты Ингульца сумели организовать победный гол перед финальным свистком.

Победа подняла Ингулец на 6-ю строчку, Николаев – 10-й.

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