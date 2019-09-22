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Тлумак подав у відставку з посади тренера Волині

16:43 467 Читать на русском
Тлумак подав у відставку з посади тренера Волині
Андрій Тлумак / Фото ФК Волинь

Поразка від Металіста 1925 (0:2) стала болючим ударом для наставника Волині Андрія Тлумака.

 

"Вітаю Металіст 1925 із заслуженою перемогою. Я вважаю, що поки є шанс, потрібно вносити зміни. Дуже сильно поважаю нашу команду і, напевно, прийшов час мені піти, щоб ми могли врятувати ту ситуацію, яка є", – заявив Тлумак після поєдинку в Харкові.

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Про відставку 40-річного фахівця також повідомляє "Фан-проект Волинь" у facebook. За інформацією джерела, остаточне рішення щодо майбутнього Тлумака буде вирішуватись 23 серпня.

Після 10-ти турів Першої ліги Волинь перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 13 очок.

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Перша ліга Волинь Волинь Андрій Тлумак Андрій Тлумак Металіст 1925 - Волинь
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