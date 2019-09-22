Тлумак подав у відставку з посади тренера Волині

Поразка від Металіста 1925 (0:2) стала болючим ударом для наставника Волині Андрія Тлумака.

"Вітаю Металіст 1925 із заслуженою перемогою. Я вважаю, що поки є шанс, потрібно вносити зміни. Дуже сильно поважаю нашу команду і, напевно, прийшов час мені піти, щоб ми могли врятувати ту ситуацію, яка є", – заявив Тлумак після поєдинку в Харкові.

Перша ліга: Металіст 1925 обіграв Волинь, Чорноморець нарешті переміг, Рух поступився Оболоні-Бровар

Про відставку 40-річного фахівця також повідомляє "Фан-проект Волинь" у facebook. За інформацією джерела, остаточне рішення щодо майбутнього Тлумака буде вирішуватись 23 серпня.

Після 10-ти турів Першої ліги Волинь перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 13 очок.

"Я вам що, дурачок якийсь?!" Чому нам бракуватиме Віталія Кварцяного