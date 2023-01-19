Сергій Ковалець розпочав комплектацію своєї команди перед стартом другої частини сезону.

Голкіпер Олег Білик став гравцем Інгульця, повідомляє прес-служба петровців.

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Деталі угоди з 25-річним футболістом наразі невідомі. У новій команді воротар виступатиме під 31-м номером.

Нагадаємо, Білик – вихованець стрийської Скали. Влітку 2018 року перейшов у Олександрію, яку покинув нещодавно, достроково розірвавши контракт. У поточному сезоні в 11 матчах пропустив 16 голів, ще у 3 поєдинках відстояв на нуль. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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