Петровці невпинно працюють над комплекацією команди перед початком нового сезону.

Півзахисник Віктор Блізніченко та Денис Резепов продовжать кар'єру в Інгульці, повідомляє прес-служба петровців.

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Умови і терміни контракту наразі невідомі.

Нагадаємо, 20-річний Блізніченко – вихованець Динамо. Минулий сезон провів за команду U-19 (7 матчів у Юнацькій лізі УЄФА). Цікаво, що в Інгульці вже виступає його старший брат Андрій – дворазовий чемпіон Молдови та володар Кубка країни у складі Шерифа.

20-річний Резепов – вихованець Металіста. Встиг пограти за харківський Авангард і Металіст 1925. Минулий сезон на правах оренди провів за друголіговий Вовчанськ (5 матчів).

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