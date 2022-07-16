Петровцы без устали работают над комплекацией команды перед началом нового сезона.

Полузащитник Виктор Близниченко и Денис Резепов продолжат карьеру в Ингульце, сообщает пресс-служба петровцев.

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Условия и сроки контракта пока неизвестны.

Напомним, 20-летний Близниченко – воспитанник Динамо. Прошлый сезон провел за команду U-19 (7 матчей в Юношеской лиге УЕФА). Интересно, что в Ингульце уже выступает его старший брат Андрей – двукратный чемпион Молдовы и обладатель Кубка страны в составе Шерифа.

20-летний Резепов – воспитанник Металлиста. Успел поиграть за харьковский Авангард и Металлист 1925. Прошлый сезон на правах аренды провел за второлиговый Волчанск (5 матчей).

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