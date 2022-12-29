Новим головним тренером Інгульця став Сергій Ковалець, повідомляє прес-служба клубу.

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Деталі угоди не розголошують. У тренерському штабі продовжать працювати Младен Бартуловіч, який був в. о. після відставки Сергія Лавриненка. Окрім нього асистуватимуть 54-річному фахівцю Богдан Шуст та Владислав Лупашко.

Нагадаємо, Ковалець встиг потренувати Металіст, Львів, Олександрію, Оболонь, запорізький Металург, Чорноморець, Полісся (Ставки), словацький Татран та литовський Тракай (нині – Рітеряй). З 2012 по 2015-й очолював молодіжну зібрну України.

До слова, на зимову паузу Інгулець пішов на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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