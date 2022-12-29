Новым главным тренером Ингульца стал Сергей Ковалец, сообщает пресс-служба клуба.

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Детали сделки не разглашают. В тренерском штабе продолжат работать Младен Бартулович, исполнявший обязанности главного тренера после отставки Сергея Лавриненко. Кроме него 54-летнему специалисту будут ассистировать Богдан Шуст и Владислав Лупашко.

Напомним, Ковалец успел потренировать Металлист, Львов, Александрию, Оболонь, запорожский Металлург, Черноморец, Полесье (Ставки), словацкий Татран и литовский Тракай (ныне – Ритеряй). С 2012 по 2015 год возглавлял молодежную сборную Украины.

К слову, на зимнюю паузу Ингулец ушел на 14-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

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