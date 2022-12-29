"Ми прийшли в умовах пандемії, досягли результатів, про які вони і не мріяли. Роком раніше Шахтар виграв чемпіонат з перевагою у 23 очки.

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І з цією командою ми виграли чемпіонат, випередивши Шахтар на 11 очок. Тож піти з команди тоді було неможливо.

Якщо буде момент фізичної слабкості, я піду на пенсію. Але поки ми рухаємося вперед, про звільнення не може бути мови", – цитує Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, 77-річний фахівець очолив Динамо влітку 2020 року. Його контракт розрахований до літа 2024 року. На зимову паузу кияни пішли на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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