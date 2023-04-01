Гірник-Спорт намагається підсилитись перед стартом битви за виживання.

Воротар Інгульця Данило Веклич може перейти в Гірник-Спорт, повідомляє Sportarena.

Волинь змінила плани на наступний сезон – раніше клуб збирався заявитись у Другу лігу

Команда з Горішніх Плавнів нині йде останньою у Групі вильоту Першої ліги, набравши лише 3 очки, і відчайдушно боротиметься за збереження прописки у другому за силою дивізіоні.

Нагадаємо, Веклич – вихованець СК Дніпро-1. 21-річний кіпер у 2021 році приєднався до Інгульця і виступав у молодіжному складі команди з Петрового.

Вже 9 квітня Гірник-Спорт розпочне другу частину сезону Першої ліги матчем проти Прикарпаття.

"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю